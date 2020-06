Número de casos de covid-19 em Itacaré sobe para 94.

Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta quarta-feira (17) que mais 09 casos de coronavírus (Covid-19) foram confirmados na cidade,subindo para 94 casos, o número de curados também subiu, de 27 para 38, 11 a mais desde o último boletim, diminuindo para 53 os casos ativos, e 03 óbitos. Além de 03 casos notificados fora do município e 17 casos detectados por teste rápido ou critério clinico epidemiológico. E 14 pessoas aguardam o resultado.

Na distribuição de casos por bairros, o Bairro Santo Antônio (Bairro Novo), continua como primeiro com 18 casos confirmados, seguido pelo Centro da cidade com 15 positivos, Marimbondo 8, Marambaia 4, Passagem com 4, Orla 3, Angelim 3, São Miguel 2, Ladeira Grande 1, Pituba 1, Ribeirinha 1, Km 06 1, Camboinha 1, Campo Seco 1, totalizando na sede em 63 casos. Já o distrito de Taboquinhas está com o Centro com 25 casos, Beira Rio com 4 e Zona Rural com 2, totalizando 31 casos de coronavírus.