Número de casos de covid-19 em Itacaré sobe para 127.

O município de Itacaré registou nesta quinta-feira (25) mais 12 casos de coronavírus, em comparação com o último boletim divulgado e agora o número subiu para 127 casos confirmados da doença.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira pela Secretaria de Saúde de Itacaré, através do Serviço de Vigilância epidemiológica, o município tem 338 casos notificados, 127 confirmados, 65 curados, 58 ativos, 01 internado, 16 aguardando resultado e 193 monitorados. Também foram descartados 191 casos e registrados quatro óbitos.

Na distribuição de casos por bairros, o Bairro Santo Antônio (Bairro Novo), continua como primeiro com 24 casos confirmados, seguido pelo Centro da cidade com 20 positivos, Vila Marambaia 9, Nova Brasilia 4, Maribundo 3, Angelim 3, Orla 3, Baixa da Gia 2, São Miguel 2, Pituba 2, Ribeirinha 2, Campo Seco 2, Forte 1, Vila Camboinha, totalizando na sede em 83 casos. Já o distrito de Taboquinhas nesse novo boletim teve o Centro com 30 casos, Beira Rio com 4 e Zona Rural com 8, Rua de Palha 1, Fojo 1, totalizando 44 casos de coronavírus.(Itacaré Urgente)