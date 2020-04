Novo Decreto altera e amplia horário de funcionamento da Lotérica em Itacaré.

As medidas de disciplinamento do funcionamento do comércio de Itacaré continuam, como forma de evitar as aglomerações e garantir a saúde e o bem-estar da população. E nesta quinta-feira o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, publicou novo decreto determinando que as lotéricas localizadas no município deverão funcionar das 08 às 13 horas, de segunda à sexta-feira, e das 08 às 12 horas aos sábados, observadas as medidas de redução do risco de contágio pelos funcionários e clientes. A medida excepcional determinada pelo decreto deverá vigorar durante todo o período de emergência em saúde pública.

Paralelo a todos esses cuidados, a Prefeitura de Itacaré, através do comitê de monitoramento, vem realizando uma série de medidas para garantir a saúde da população e evitar a transmissão do coronavírus, como a suspensão das aulas, implantação de barreiras sanitárias a o fechamento do comércio, academias, bares, restaurantes, quiosques, lanchonetes, food trucks, casas de shows e eventos e outros estabelecimentos assemelhados. Até mesmo as praias estão interditadas, justamente para evitar as aglomerações.

Desde a assinatura dos decretos suspendendo o comércio, eventos e serviços, a Prefeitura de Itacaré vem mantendo a fiscalização constante e orientando os proprietários dos estabelecimentos quanto os perigos do COVID 19. Mesmo assim, é preciso contar com a conscientização e o apoio de todos. As recomendações são ficar em casa, higienizar as mãos com frequência, cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos pessoais e sair apenas quando extremamente necessário.