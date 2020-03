Novo boletim mostra que Itacaré continua sem casos de coronavirus.

Um novo boletim foi emitido na noite desta quinta-feira(19) pela Secretaria de Saúde de Itacaré e também pela Secretaria Estadual de Saúde reafirmando que o município permanece sem nenhum caso positivo de (COVID19) na cidade. De acordo com os boletins, o Município notificou seis casos suspeitos da doença, sendo todos turistas. Desse total, quatro exames já tiveram os resultados concluídos e deram negativo. A Secretaria de Saúde está aguardando o resultado dos outros dois casos enviados para Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Salvador.

Mesmo sem casos registrados, o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, informou que a equipe de monitoramento permanece em estado de alerta, orientando a comunidade sobre como se prevenir contra o COVID 19 e as medidas que devem ser adotadas em casos suspeitos da doença. Paralelo a essas ações, também foram publicados decretos com uma série de medidas que visam prevenir, combater a proliferação do coronavirus e evitar o contágio da doença, garantindo a saúde e o bem-estar da população.

Nesta quinta-feira o prefeito Antônio de Anízio assinou o decreto suspendendo, pelo prazo de 30 dias, a contar das 14 horas do dia 19 de março, a entrada de veículos de turismo do tipo ônibus, micro-ônibus, vans, barcos e assemelhados, no município. E para garantir o cumprimento da medida, o Poder Público Municipal já solicitou o apoio da Polícia Militar e Rodoviária Militar. Também publicou o decreto suspendendo, pelo prazo de 30 dias, a contar de zero hora do dia 20 de março, a entrada de ônibus de transporte intermunicipal e interestadual no município de Itacaré.

Outras medidas já haviam sido adotadas pelo prefeito, a exemplo da suspensão, desde o dia 18 de março de 2020, pelo prazo de 30 dias corridos, das atividades de classe de todas as unidades escolares integrantes da Rede Municipal de Educação, bem como de todos os estabelecimentos da Rede Privada de Ensino (superior, médio, fundamental, básico, assim como creches). Também fica suspenso por 15 dias corridos, a contar de 18 de março de 2020, podendo ser prorrogado, o funcionamento do Posto dos Correios e das Serventias Judiciais do Município de Itacaré.

Ficam ainda suspensas pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por iguais ou sucessivos períodos, a realização de quaisquer eventos públicos ou particulares que reúnam mais de 50 pessoas e que necessitem de autorização ou licença do Poder Público, como shows, festas, reuniões, congressos ou seminários. Os bares e restaurantes, pousadas, padarias, lanchonetes, deverão respeitar o distanciamento mínimo de pelo menos 1,5m entre as mesas, bem como a disponibilização de sabão e álcool gel para higienização das mãos. Já as academias de atividades físicas devem permanecer fechadas.

Os estabelecimentos comerciais fechados e climatizados, a exemplo de agências bancárias, deverão limitar seu atendimento a cinco clientes por vez, devendo ainda disponibilizar em suas mesas álcool gel para higienização das mãos. As agências bancárias deverão divulgar a possibilidade da utilização de canais de atendimento alternativos como aplicativos, terminais de autoatendimento, correspondentes bancários e internet bank, como forma de se preservar a prestação de sérvios bancários sem provocar a aglomeração de clientes nas agências.

O não cumprimento das medidas estabelecidas no Decreto será caracterizado como violação à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, e até cassação de licença de funcionamento.