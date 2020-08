Nível do mar avança em praias de Ilhéus e moradores têm prejuízos.

Moradores da zona norte de Ilhéus, cidade no sul da Bahia, tiveram prejuízos nas casas por causa do pico da maré, que chegou a dois metros acima do nível do mar, na madrugada desta terça-feira (18). “Simplesmente estamos agarrando em Deus porque o resto não está nem aí. A gente que tem barraca, pousada, comércio, ficou parado. Quando abre, a maré vem e não fazem nada. Essa maré chegou antecipada. Estou ficando sem meu ganha pão, vai levar o apartamento”, contou a empresária Nádia Olinda.

O pico de maré chegou a dois metros, mas a previsão é que seja mais elevado nos próximos dias, segundo o Centro de Prevenção do Tempo e Estudos Climáticos. Por causa da situação, os moradores chegaram a fazer contenção de pedras para impedir que água entre nas casas.

Ao longo da praia, tem troncos de árvores caídos, muros despedaçados e sacos de areias, que eram uma contenção, soterrados. Uma das casas perdeu o alicerce, o teto e as paredes, deixando o imóvel frágil, com risco de cair a qualquer momento. Em São Domingos, os problemas são os mesmos. Na primeira rua do bairro, uma cratera se formou na calçada e o muro de uma cabana foi destruído. Ainda na região, a contenção construída há poucos dias sofreu erosão em frente a uma pousada e, com a situação, ameaça os apartamentos. Leia mais no G1