Navio de Singapura atraca no porto de Ilhéus; país de origem tem 10 casos de Coronavírus.

Um navio cargueiro com bandeira de Singapura atracou no Porto de Ilhéus neste domingo (2) e deixou em alerta a população do município da Costa do Cacau, visto que o local de origem da embarcação registra 10 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus chinês. Parte da tripulação é natural das Filipinas, país que registrou a primeira morte em decorrência da doença fora da China.

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), porém, garante que não há riscos de contaminação com a chegada desse navio. Em nota de esclarecimento, afirmou que, embora seja de Singapura, o navio Ivs Kestrel veio do Espírito Santo e, anteriormente, teve passagem por portos de Trinidad e Tobago e dos Estados Unidos.

“A ANVISA [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] está acompanhando tudo de perto, como Autoridade de Sanitária. Nenhum navio atraca sem antes ter passado os dados de saúde dos tripulantes para a ANVISA”, disse a CODEBA.

Nesta segunda-feira (3), autoridades da CODEBA, da ANVISA e de outros órgãos participaram de uma reunião, em que definiram diretrizes e protocolos que serão adotados no município como prevenção tanto ao coronavírus quanto ao influenza H1N1, visto que Ilhéus possui um porto e um aeroporto como grandes portas de entrada.

