Não há pacientes de Itacaré com Covid-19 em Ilhéus, informa Prefeitura.

A Prefeitura de Ilhéus informa através de seu site oficial (Confira Aqui), que até o momento não houve pacientes de Itacaré com Covid-19 internados na rede hospitalar de Ilhéus.

Ao confundir a lista de pacientes com Covid-19 dos municípios pactuados, o secretário de Meio Ambiente, Mozart Aragão, equivocadamente informou durante entrevista na Rádio Bahiana, no Programa Falando Direito, que teriam dois pacientes do Município de Itacaré com Covid-19 internados em leitos de UTI da rede hospitalar de Ilhéus, o que até o presente momento não houve.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente pontuou sobre a existência de pacientes Covid-19 de cidades da região internados em hospitais de Ilhéus, mas esclareceu que de Itacaré não houve em Ilhéus pacientes Covid-19 internados, ao tempo em que manifestou desculpas pelo equívoco.