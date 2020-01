Na Grelha Hamburgueria recebe certificação internacional do “Guia Restaurant Guru”.

.

Na Grelha Hamburgueria foi contemplada com a certificação internacional do Guia Restaurant Guru 2019, um dos mais respeitados e concorridos guias Web internacional, que concede certificação os melhores e mais bem comentados estabelecimentos gastronômico mundo afora. Em Itacaré, a Na Grelha Hamburgueria foi o primeiro estabelecimento a receber o reconhecimento.

“É com muita emoção que conquistamos mais um prêmio de extrema importância! Ganhamos o Certificado de Excelência do Guia Restaurant Guru, o site guia mundialmente renomado. Ganhamos este prêmio graças aos comentários positivos dos nossos queridos clientes, e as excelentes avaliações. Nossa equipe agradece de coração a vocês, por mais essa conquista. Estamos em constante evolução para sempre melhor atendê-los”.