Na Grelha Hamburgueria é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Na Grelha Hamburgueria é mais uma grande que empresa apoia e patrocina e apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré. Que acontecerá no próximo dia 21 de março em uma grande noite de gala na quadra poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

A mais querida hamburgueria da cidade, e única hamburgueria da cidade com certificação de qualidade gastronômica do rigoroso Guia nacional Garfo de Ouro, e a certificação internacional do Guia Restaurant Guru 2019, um dos mais respeitados e concorridos guias Web internacional. Só no Na Grelha Hamburgueria, você encontra hambúrguer artesanal, maioneses gourmet, saladas fresquinhas, batata frita.Tudo feito na churrasqueira a carvão. Se preferir, também #delivery, trabalhamos com mais comodidade para você. Serviço exclusivo de Delivery pelo aplicativo Uai Rango.

Rua Londônio Almeida, 163 – Sala 07 – Galeria Espaço Urbano – Passarela da Vila

Funcionamos de Terça a Sábado, das 18h ás 23h.

