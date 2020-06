Na contramão do mundo, Candeias gera 1.440 empregos durante pandemia.

Enquanto no mundo inteiro as cidades têm registrado aumento no número de desempregados, Candeias está indo na direção contrária, gerando 1.440 empregos durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Um dos grandes fatores responsáveis por isso é a reabertura de uma fábrica de chapas de acrílico. A Unigel havia sido fechada em 2015, devido à concorrência com a China. “Havia uma série de desvantagens mercadológicas, além da baixa demanda, que não permitiu a manutenção da nossa fábrica à época”, disse o diretor comercial da empresa, Wendel da Souza, em entrevista à revista Veja. No entanto, com a pandemia uma demanda inesperada pelo produto passou a surgir. De acordo com o diretor, a empresa já possui vendas até agosto, e a expectativa é de que a demanda permaneça “extremamente alta” até dezembro. A fábrica baiana produz chapas acrílicas que são usadas nas incubadoras de pacientes em hospitais, divisórias para empresas, bloqueios acrílicos em caixas de lojas, entre outros produtos semelhantes. (Brumado Urgente)