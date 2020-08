Municípios recebem terceira parcela do auxílio emergencial nesta quarta (12).

A terceira parcela dos R$ 15,036 bilhões do auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios será creditada pelo Banco do Brasil nas contas do FPE e do FPM nesta quarta-feira (12). Os recursos são correspondentes à parcela do mês de agosto de 2020 do Auxílio Financeiro de que trata a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. Sancionada no fim de junho, a LC foi liberada para o combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Os valores constam no site do Banco do Brasil – Distribuição de Arrecadação Federal e foram identificados na opção AFM, da seguinte forma:

AUX FI M 39 I – A ser aplicado na saúde e/ou assistência social – Fonte 161

AUX FI M 39 II – Aplicação livre – Fonte 100

Segundo o Tesouro Nacional, serão repassados R$ 9,25 bilhões para os estados, R$ 5,748 bilhões para os municípios e R$ 38,6 milhões para o Distrito Federal, totalizando R$ 15,036 bilhões. Destaca-se que não incide desconto para o FUNDEB sobre este Auxílio Financeiro.

No total, foram aprovados pelo Congresso Nacional R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais. A última parcela desse auxílio será creditada no dia 11 de setembro de 2020.

Para saber o valor que será creditado a cada ente, clique aqui:. O caminho para acessar a tabela com os valores é o seguinte: em “2 – Liberações”, “Auxílio Financeiro de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020”, “Valores da 3ª Parcela – Crédito em 12/08/2020”

Em caso de dúvida, clique aqui.