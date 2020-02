Multidão lota o primeiro dia do Carnaval de Itacaré.

Um verdadeiro mar de gente invadiu a orla de Itacaré neste sábado para prestigiar a abertura oficial do Carnaval de Itacaré, que segue neste domingo com Bonde do Andrezão no palco 2. Às 20 horas quem comanda a folia é Patrulha do Samba no Palco 1, seguindo com JP do Caprixo, às 22 horas no palco 2, Unha Pintada à meia noite no palco 1 e logo depois, encerrando o domingo de festa se apresenta Bandana, também no Palco 1.

A segunda-feira começa no palco às 18 horas com o show da banda Guig Gueto no palco 2. Logo depois, às 19h30min se apresenta a banda Pegadeira, também no palco 2. Às 20h30min será a vez do Saiddy Bamba no palco 1 e às 22h30min se apresenta Ademário Coelho com o Carrossel Elétrico, no Palco 1. A noite terá ainda Synho Ferrari, no palco 1 e Papazonni, às 2 horas da manhã, no palco 2.

Já a terça-feira do carnaval 2020 de Itacaré começa às 20 horas no palco 1 com a banda Pirilampo. Às 22 horas se apresenta no palco 2 Levi Alvim, seguindo com Ponto de Equilíbrio, à meia noite, no palco e e Tayrone, às 2 horas da manhã, também no palco 1.

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS NOS PALCOS

CARNAVAL DE ITACARÉ 2020

Dia 23 de fevereiro (domingo)

18h00 – BONDE DO ANDREZÃO – 02

20h00 – PATRULHA DO SAMBA – PALCO 01

22h00 – JP DO CAPRIXO – 02

00h00 – UNHA PINTADA – PALCO 01

02h00 – BANDANA – PALCO 01

Dia 24 de fevereiro (Segunda-feira)

18h00 – GUIG GUETO – PALCO 02

19h30 – PEGADEIRA- PALCO – Palco 02

20h30 – SAIDDY BAMBA – PALCO 01

22h30 – ADELMARIO COELHO (CARROSSEL ELÉTRICO) – PALCO 01

00h00 – SYNHO FERRARI – PALCO 01

02h00 – PAPAZONNI – PALCO 02

Dia 25 de fevereiro (terça-feira)

20:00 – BANDA PIRILAMPO – PALCO 01

22h00 – LEVI ALVIM – PALCO 02

00h00 – PONTO DE EQUILÍBRIO – PALCO 01

02h00 – TAYRONE – PALCO 01