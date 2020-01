Mulher é encontrada morta e seminua na rodovia Ilhéus/Itacaré.

O corpo de uma mulher sem identificação foi localizado próximo do bairro São Domingos, na rodovia Ilhéus/Itacaré, por volta das 08h30 da manhã desta última quarta-feira (22). Populares que passavam pelo local observaram a presença de urubus e o odor muito forte.

Policiais militares foram acionados e encontraram no local uma mulher morena, com marcas nas coxas, e com um pano preto sobre a barriga em estado de decomposição.

O corpo será removido para o departamento de polícia técnica de Ilhéus, onde irá passar por necrópsia. A polícia civil está apurando o caso. Fonte: Site Fábio Roberto Notícias.