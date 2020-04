Mulher de 28 anos morre por coronavírus em Itapetinga, informa prefeito do município.

A cidade de Itapetinga teve o primeiro caso do novo coronavírus confirmado nesta sexta-feira (3). A informação foi confirmada pelo prefeito do município durante uma live na noite de sexta (ver no youtube). O teste foi realizado no Laboratório Central (Lacen), após a vítima dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na última quarta-feira (1), e falecer. Rafaela de Jesus Silva de 28 anos tinha quadro de insuficiência respiratória, fortes dores de cabeça e febre. Diante do quadro grave e do óbito repentino, a Secretaria Municipal de Saúde fez a coleta do material para teste de COVID-19 e encaminhou para o Lacen, que confirmou o diagnóstico de Coronavírus nesta sexta-feira (3). Informações Giro em Ipiaú.