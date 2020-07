MP-BA investiga denúncia de falta de testes da covid-19 em Ubaitaba.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) está apurando a possível falta de kits de testes rápidos para detecção do novo coronavírus no município de Ubaitaba. Na terça-feira (14), o promotor de Justiça Allan Santos Góis encaminhou ofícios à prefeita Suka Carneiro, ao secretário de Saúde e à coordenadora do Núcleo Regional de Saúde Sul de Ilhéus.

No documento, Allan Santos solicita que eles prestem informações sobre a indisponibilidade dos testes e providências adotadas. O promotor de Justiça informou que o MP-BA recebeu representação de cidadão local relatando a situação.

De acordo com a denúncia, a Secretaria de Saúde do Ubaitaba afirmou que não teria os testes e que o Ministério da Saúde não estaria mais recomendando a aplicação dos mesmos. Ubaitaba tem 247 casos de Covid-19 confirmados e sete óbitos. (Giro em Ipiaú)