Motociclista tenta ultrapassagem e morre ao bater em caminhão na BA-001 em Maraú.

Um homem não identificado morreu após sofrer um acidente de motocicleta em trecho da rodovia BA-001 que corta a Zona Rural do município de Maraú, no trecho entre os povoados do Quitungo e Tremembé, no início da manhã desta quarta-feira (12). O homem foi identificado apenas como Solguinho, e era morador do povoado de Tremembé.

De acordo com populares, o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem mas não conseguiu e bateu de frente com o caminhão. A Polícia Civil de Maraú encaminhou peritos ao local do acidente e o corpo do homem deve ser encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus (DPT).