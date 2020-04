Morre primeiro profissional de saúde em decorrência da Covid-19 na Bahia; médico era de lhéus.

O médico Gilmar Calazans, de 55 anos, é o primeiro profissional de saúde a morrer em decorrência da Covid-19 na Bahia. Ele residia em Ilhéus e faleceu na manhã desta segunda-feira (20). Ele foi o 46º paciente a morrer pela Covid-19 no estado. Calazans, que trabalhava na parte de internamento do Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), testou positivo para o novo coronavírus na última quinta-feira (16), quando iniciou o processo de quarentena.