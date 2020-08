Morre o professor Jorge Portugal, aos 64 anos.

O professor e ex-secretário de Cultura do Estado da Bahia, Jorge Portugal, morreu nesta segunda-feira (3), vítima de falência cardíaca aguda. Jorge Portugal estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, no setor cardiovascular da instituição. Com 64 anos, natural de Santo Amaro, Jorge Portugal é um compositor e letrista aclamado, com parcerias de sucesso com Roberto Mendes, em ‘Só Se Vê Na Bahia’, e com Raimundo Sodré, em ‘A Massa’. Foi também o idealizador do programa “Aprovado”, na TV Bahia, afiliada da Rede Globo.