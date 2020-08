Morre o ex-prefeito de Uruçuca, Dilson Argolo, “Dica”.

Morreu na noite dessa segunda-feira (10), o ex-prefeito de Uruçuca, Dilson Argolo, o Dica. Ele sofreu um infarto e faleceu no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus.

O ex-prefeito teve covid-19 e já havia se recuperado. Porém, na última quinta (6), “Dica” passou mal ao saber da morte de um vizinho, segundo relatado por um amigo do ex-prefeito a este site. Ele foi levado para hospital e transferido para a UTI, mas equipe médica não conseguiu reverter o quadro.

“Dica” foi dos principais nomes da política uruçuquense. Desde quando deixou o governo, em 2008, sempre influenciou na corrida eleitoral. Ele governou o município sul-baiano no período de 2001 a 2008.

Amigos lamentaram a partida do ex-prefeito, dentre eles o jornalista Jean Macêdo, que postou uma foto de Dica em cima do palanque e discursando para uma multidão. “Meu amigo, pai adotivo, irmão e maior prefeito de minha terra”, escreveu Jean.

O prefeito de Uruçuca, Moacyr Leite Júnior, emitiu nota de pesar e decretou luto oficial de três dias por causa da morte de Dica.

Ainda na nota, o prefeito manifestou “mais profundo pesar e se solidariza com familiares e amigos do ex-Prefeito por três mandatos, Dilson Argolo (Dica), falecido nesta segunda-feira, 10”.

O ex-prefeito completou 73 anos no último dia 29. (Com informações do O Tabuleiro)