Morre a cantora gospel Fabiana Anastácio, aos 45 anos.

Dona do sucesso “Adorarei”, a cantora gospel Fabiana Anastácio morreu na madrugada desta quinta-feira (4), em São Paulo, aos 45 anos de idade. De acordo com informações de familiares, ela estava internada na UTI depois de ter sido diagnosticada com covid-19. O vírus se alastrou rapidamente e gerou inúmeras complicações na cantora. Ela ainda pertencia ao grupo de risco por ser hipertensa, obesa e diabética. Fabiana Anastácio cantava em igrejas desde muito cedo, mas só gravou seu primeiro álbum em 2012, um projeto intitulado Adorador 1, que fez sucesso em diversas igrejas evangélicas. No ano de 2015, ela lançou o Adorador 2, onde continuou viajando em todo o país. A cantora deixa três filhos e o marido, Rubens nascimento, com quem era casa há 22 anos e também testou positivo para o novo coronavírus.