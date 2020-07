“Morra quem morrer”, diz prefeito de Itabuna ao garantir que vai reabrir o comércio.

O comércio da cidade de Itabuna deverá reabrir no próximo dia 9 de julho. A informação foi divulgada em vídeo pelo prefeito local, Fernando Gomes. Segundo ele, já mandou preparar o decreto e “abre dia 9. Morra quem morrer”. No trecho da gravação que circula nas redes sociais, Gomes afirma ainda que o município dispõe de mais 10 leitos disponíveis para o tratamento de pessoas que apresentem manifestação graves da Covid-19. No entanto, diz esperar que “daqui para lá diminua essa situação nesses oito dias”.

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta quarta-feira (1), a cidade de Itabuna registra 2.748 casos confirmados da Covid-19. Destes, 111 ainda aguarda validação do município. Desde o início da pandemia a cidade já registrou 58 mortes por consequência da doença.(Giro Ipiaú)