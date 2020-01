Moradores de Morro de São Paulo ficam sem energia por 12 horas.

Moradores de Morro de São Paulo, no município de Cairu, no baixo sul da Bahia, um dos principais destinos turísticos da Bahia, ficaram sem energia elétrica há mais 12 horas. Conforme a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), a interrupção no fornecimento começou na manhã desta quinta-feira (16). A Coelba não detalhou o motivo da suspensão do serviço. Segundo informações da concessionária ao G1, a energia começou a ser restabelecida por volta das 19h. No período da alta estação, nos últimos anos, tem sido frequente a interrupção de energia elétrica em Morro de São, o que gera prejuízos e transtornos para comerciantes, moradores e turistas.