Moradores de Mamoan protestam contra instalação de centro de acolhimento da Covid-19 na localidade.

Na manhã desta terça-feira (23), moradores de Mamoan, no litoral norte de Ilhéus, atearam fogo em pneus e pedaços de madeira para protestar contra a instalação do centro de acolhimento de Covid-19 que foi montado em um hotel da localidade.

Segundo os moradores, eles não foram consultados sobre a instalação do centro de acolhimento na localidade e o mesmo poderia trazer perigos para todos os residentes da região.

O centro foi montado nas instalações do Hotel Mamoan e os protestos ocorreram justamente quando um novo ônibus com pessoas infectadas chegavam ao local.

O mapeamento divulgado pela SESAU na última segunda-feira (22), bem como os divulgados anteriormente, não contemplam os números de casos ocorridos em áreas do litoral norte do município. Por este motivo, ainda é inconclusivo apontar se já existem casos registrados na localidade de Mamoan.(Ilhéus 24h)