Morador de Itacaré lança livro em São Paulo.

O Coach Coaracience Daniel Santana, que mora em Itacaré lançou na última semana de forma colaborativa com mais 40 autores o livro intitulado “Autoconhecimento e Empoderamento” que descreve a trajetória de histórias de vida, marcadas pelo poder da confiança e também da fé. A cerimônia de lançamento aconteceu no IBC – Instituto Brasileiro de Coaching em São Paulo.

A obra tem como coordenador editorial de José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC e escrita de forma colaborativa por 40 autores.

7 PERGUNTAS PARA DANIEL SANTANA

Como partiu o convite para escrever?

DANIEL: O convite foi feito através de e-mail. O IBC me enviou um e-mail no dia 30/08/2019.

O título do livro é bem sugestivo, “Autoconhecimento e empoderamento”. Do que se trata a obra?

DANIEL: O livro apresenta muitas ferramentas para uma mudança efetiva. Vários profissionais compartilham seus conhecimentos e histórias de vida levando o leitor a uma reflexão intensa sobre suas vidas

“Conhece a ti mesmo”, esse é um princípio socrático fundamental e muito importante para as pessoas. Como aplicá-lo no nosso dia a dia.

DANIEL: O Autoconhecimento é uma permissão. Sempre se pergunte o que lhe faz bem, do que você gosta, quais são os seus desejos, o que você precisa melhorar, onde estou, para onde vou?

Permita-se viver novas experiências e esteja aberto a mudança necessárias. Como diz o escritor e Sociólogo Zygmunt Bauman, Os tempos são “líquidos” porque tudo muda tão rapidamente. Em meio a toda essa correria, precisamos tirar um tempo diariamente para nós mesmos. E meditar, orar, refletir… Percebendo nossa essência, nossas características, sentimentos, emoções, sonhos.

O Autoconhecimento é um processo continuo e tem como objetivo revelar quem nós somos de fato. Talvez você não é quem pensa ser?

Especificamente sobre a sua parte no livro, em torno do que gira sua reflexão?

DANIEL: No meu capítulo conto um pouco da minha jornada até aqui. Os sonhos são muito importantes em nossas vidas. Eu já realizei muitos sonhos e ainda tenho muito a realizar. Precisamos acreditar que é possível realizá-los e nos doar ao máximo. Se usarmos fazer o poder nos será dado. “Tudo é possível ao que crê”. Acredite em seus sonhos!

Em que medida esse livro pode transformar a vida das pessoas?

DANIEL: Este trabalho é bastante verdadeiro e a intenção muito nobre. Cada Coach que escreve com certeza tem como objetivo despertar nos leitores o que cada um tem de melhor, provocar insights.

Na medida que cada um se abrir ao novo e se permiti encarar o desafio de se Autoconhecer assumindo a responsabilidade de mudar a forma de pensar e agir, acredito que suas vidas serão transformadas.

Daniel, a função de coach, apesar de ser já bem difundida lá fora, aqui no Brasil ainda é relativamente nova. As pessoas estão conhecendo de forma mais ampla mais recentemente. E com isso vem o estranhamento e críticas. Muitas vezes há um descrédito das pessoas, que inclusive fazem piadas nas redes sociais. E isso em grande medida, por conta de alguns casos de maus profissionais que existem. Como lidar com esses questionamentos?

DANIEL: Coaching é uma metodologia nova que busca atender as seguintes necessidades humanas: atingir metas, solucionar problemas e desenvolver novas habilidades no ambiente pessoal ou profissional. Na vida precisamos ser resilientes.

Não importa o que falam de nós, o importante é que nós somos. Em todos os meios existem pessoas boas e ruins, honestas e desonestas, responsáveis e irresponsáveis na nossa área não é diferente. Ao contratar um Coach é bom checar a instituição que ele foi formado. Se necessário pedir para ver o certificado….

O IBC é uma instituição de muito respeito no Brasil e no mundo. Nosso curso de Coach tem reconhecimento internacional e também é reconhecido pelo MEC. Não é qualquer um que se diz Coach que é verdadeiramente Coach.

Para finalizar: Daniel, o que é autoconhecer-se e empoderar-se?

DANIEL: Autoconhecimento, segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas emoções, independente de serem positivas ou não. Tal controle emocional provocado pelo autoconhecimento pode evitar sentimentos de baixa autoestima, inquietude, frustração, ansiedade, instabilidade emocional e outros, atuando como importante exercício de bem-estar e ocasionando resoluções produtivas e conscientes acerca de seus variados problemas.

Empoderamento é conhecer o seu poder pessoal e Professional e usá-lo a favor da sua felicidade. É a ideia de dar as pessoas a liberdade, o poder e a informação que lhes permitem a tomada de decisões e a participação ativa, abrindo mão do controle centralizado. É tomar as rédeas de sua própria vida, de sua própria história, ser o ator principal. Empoderar-se é ser si mesmo, com Autoconhecimento e Autoconfiança.

SERVIÇO

Livro: Autoconhecimento e Empoderamento

Editora: IBC

Local de lançamento: São Paulo.

Vendas: Sede do IBC em SP, IBC Shop e direto com o autor (para quem é da Bahia)

Contatos: @dansanttanna (insta) ou [email protected]

