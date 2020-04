Morador de Ilhéus de 65 anos é 19º morto por coronavírus na Bahia.

Um homemde 65 anos morador de Ilhéus foi o 19º caso de morte confirmada por coronavírus na Bahia, segundo divulgou nesta quinta-feira (9) a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Ele foi internado em um hospital público de Ilhéus no dia 4 de abril e morreu no dia seguinte. O resultado do exame que confirmou diagnótisco para covid-19 saiu apenas na noite de ontem. O paciente tinha histórico de pneumopatia crônica, diz a secretaria.

Segundo o último boletim da Sesab, divulgado ontem à noite, a Bahia tinha 515 casos confirmados de covid-19. Além disso, 3.404 casos foram descartados. Dos 19 óbitos, onze foram em Salvador e os outro oito foram em Lauro de Freitas (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1), Araci (1), Ipiaú (1), Uruçuca (1) e agora Ilhéus (1). Ao todo, 128 pessoas estão recuperadas e 50 encontram-se internadas, sendo 28 em UTI. (Barra Grande 24h).