Missa solene marca entrega da igreja São Miguel Arcanjo restaurada, em Itacaré.

“Esta obra colaborou para restaurar a fé de um povo. Estamos muito felizes em fazer parte desta conquista, resultado da luta de toda comunidade para levantarmos recursos e realizarmos esse ato histórico, e o IPAC teve uma participação fundamental com seu corpo técnico altamente qualificado e engajado”. A afirmação é de Graça Barbosa, que organizou o movimento em prol das obras de restauração na igreja São Miguel Arcanjo, em Itacaré, durante a missa solene de entrega oficial do bem restaurado, realizada nesta sexta-feira (7).

O ato contou com a presença do prefeito da cidade, Antônio Mário Damasceno; do vice-prefeito, Genilson Bonfim; presidente da Câmara Municipal, Lenoildo; do bispo da diocese de Ilhéus, Dom Mauro Montagnoli; do arquiteto responsável pela obra, Ademar Sá; e de representantes do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).

Além das melhorias estruturais no patrimônio, que incluiu a substituição do forro, o restauro e a revitalização dos sinos e do batistério (espaço onde realiza os batismos), uma equipe da Diretoria de Projetos, Restauro e Obras (Dipro) do IPAC recuperou pinturas de aproximadamente 200 anos nas paredes do templo religioso com os serviços de decapagem (remoção de tintas) e reintegração cromática das camadas pictóricas (recomposição das partes faltantes da pintura). O objetivo foi revelar a antiga arte e recuperar as caraterísticas originais.

Para o padre Ednaldo Cardoso, esta obra vai fazer toda diferença para os visitantes e turistas da cidade. “Trata-se de um canto de fé de nosso povo, datado de 1723. Com certeza, uma noite histórica para todos nós. Quero agradecer a turma do IPAC que teve uma participação muito especial nos ajudando a recuperar pinturas centenárias. Uma pessoal que coloca sua alma pra fazer aquilo que se propõe. Estão todos de parabéns”, disse o padre.