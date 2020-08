Mensagem da Câmara de Vereadores de Itacaré em homenagem ao dia dos Pais.

Pai, uma palavra tão pequena, mas de um amor imensurável e de indescritível sensação de alegria, ternura e carinho.

Desde que nascemos você nos acompanha e nunca nos deixou na mão, sempre ensinando os caminhos a trilhar, assim como as dificuldades que temos que encarar no árduo caminho da vida. Pai, eu aprendi ser alguém seguindo seus caminhos, que sempre me guiam e iluminam nas minhas decisões.

Nesse Dia dos Pais, homenageamos quem nunca deixou faltar nada, reconhecemos o seu empenho e nesse dia considerado seu, agradecemos a todo seu esforço e dedicação.

Desejamos a todos os pais de Itacaré, um Feliz Dia dos Pais.