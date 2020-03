Médico é o primeiro caso confirmado de Coronavírus em Ilhéus.

Um médico de aproximadamente 40 anos é o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (covid-19) em Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com o secretário de Saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, o médico faz parte da equipe de frente do combate à doença no município.

O profissional infectado está em isolamento desde a segunda-feira e apresentou febre alta, tosse e garganta coçando. Numa entrevista, o secretário disse que foi aberta investigação para saber quem esteve com o médico neste período. Fonte: Pimenta.