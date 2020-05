Medeiros Neto: Pai devolve menino desaparecido e é preso por homicídio praticado em briga de bar em Itacaré.

Um dia depois da divulgação de que um homem havia tirado o filho de 10 anos do lar materno, em Medeiros Neto, a criança foi localizada e o pai, preso pela polícia por outro crime.

Com a repercussão, Harley Marques de Jesus, o pai, entrou em contato com a mãe, que foi buscar a criança em Itabatã, distrito de Mucuri. A versão contada por Harley é que não pretendia sumir com a criança. Ele trabalha como vendedor ambulante e levou o filho para viajar junto.

Ao retornar também para Medeiros Neto, Harley estava na casa de um amigo, na rua Uberaba, quando foi preso pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 44ª Companhia Independente de Medeiros Neto (CIPM), nesta segunda-feira (18), devido a um mandado de prisão preventiva em aberto que contava em seu nome.

O mandado foi expedido pelo crime de homicídio qualificado em Itacaré (BA). Harley contou que cometeu o delito em uma briga de bar, esfaqueando a vítima, e não sabia que estava como foragido.

Em seu histórico, constam que ele já ficou preso por um ano e meio em Vitória (ES) e um ano também em Itacaré, ambos por tráfico de entorpecentes.

Harley foi conduzido para a delegacia local para os procedimentos de praxe e deve ser reencaminhado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Medeiros DiaDia