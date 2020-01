Marinha do Brasil alerta para efeitos de Ciclone Subtropical no Sul da Bahia.

A Marinha do Brasil, em nota à imprensa nesta terça-feira (21), informou a previsão de formação de um ciclone “com possíveis características subtropicais” a partir desta quinta (23), entre o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, em alto-mar, gerando efeitos também em toda a costa entre Santa Catarina e o sul da Bahia.

Segundo o comunicado, o ciclone deverá afetar as condições do mar e de tempo no sul da Bahia, entre os próximos dias 23 e 25. São previstos ventos de até 87 km/h ao sul do município de Caravelas. Entre Caravelas e Ilhéus, a Marinha do Brasil prevê ventos com intensidade de até 61 km/h. As ondas nessas localidades podem alcançar de três a quatro metros de altura.

“A formação do ciclone está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26°C e 27°C”, explica a Marinha.

A Marinha ainda informa que caso o fenômeno alcance ou supere 63 km/h, ele será reclassificado como tempestade subtropical, nomeada “Kurumí”, que significa “menino” em tupi-guarani.

Fonte: Ilhéus24horas