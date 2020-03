Marimar Presentes é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

Referência em qualidade e variedade de produtos, e bom atendimento a Marimar Presentes é mais uma empresa que apoia e patrocina a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré, que acontecerá no dia 21 de março de 2020, na quadra Poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

A equipe Marimar está honrada em, mais uma vez, receber este prêmio. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos os votantes e à comunidade que sempre nos apoia e valoriza o nosso trabalho. Ressaltamos que a nossa missão é a de sempre agradar os nossos clientes e amigos e que o nosso crescimento não seria possível sem o apoio de vocês.

Estaremos sempre por aqui oferecendo um excelente serviço a todos vocês.

Deixo aqui um obrigada especial à minha equipe maravilhosa, que cumpre com os nossos valores e desempenha um excelente trabalho diariamente. Nada disso seria possível sem o esforço de vocês”. Agradeceu Márcia Carneiro.

Visite-nos: A Loja Marimar Presentes fica localizada na Rua Pedro Longo, nº 10 entrada da Pituba, Centro. Fone: (73) 3251-3156. Horário de Funcionamento: 9hrs às 22hrs.