Maraú reabre para o turismo com exigência de teste para a Covid-19.

Após meses do fechamento da Península de Maraú para o turismo por causa da pandemia do coronavírus, a prefeitura de Maraú anunciou a reabertura de forma gradual, para visitantes, a partir de hoje, 1º de setembro. O município, do qual fazem parte Taipu de Fora e Barra Grande, irá exigir dos visitantes a realização de teste para a Covid-19 com, no máximo, 72h de antecedência para a viagem.

A medida foi publicada em decreto da Prefeitura de Maraú no último dia 21 (sexta-feira). Este não é o primeiro destino do Brasil a fazer a exigência. Lençóis, principal base de hospedagem da Chapada Diamantina, também divulgou a exigência de teste para a Covid-19 entre as medidas adotadas na retomada das viagens.

Além da obrigatoriedade de teste para a Covid-19 (que pode ser o PCR ou Sorologia IGG/IGM), Maraú adotou outras medidas para a retomada segura do turismo na região, entre elas a medição de temperatura de funcionários, clientes e hóspedes; distanciamento social; redução de capacidade de meios de hospedagem e transporte turístico em 60%; e a distribuição de uma identificação aos turistas com entrada autorizada, que poderá ser solicitada a qualquer momento, pelos agentes da fiscalização ou pelos responsáveis pelo estabelecimento onde esteja o visitante.

Maraú criou ainda o selo “Turismo Seguro – Maraú fez bem”, que será dado aos estabelecimentos comerciais e meios de hospedagem que cumprirem os protocolos de segurança determinados pela prefeitura e vigilância sanitária.

A Península de Maraú, um dos melhores destinos entre as praias da Bahia, conta com piscinas naturais, intensos coqueirais, longas praias desertas e um pôr do sol de emocionar. Tudo regado ao maravilhoso tempero do dendê baiano. A Península de Maraú, localizada 270 km ao sul de Salvador e 66 km de Itacaré, é um daqueles paraísos ainda pouco conhecidos entre os brasileiros. E, neste caso, o difícil acesso é uma das explicações para que a Península de Maraú ainda se mantenha tão tranquila.

Chegar a Barra Grande, Taipu de Fora e outras praias da Península de Maraú não é tarefa simples e exige alguns quilômetros de estrada de terra ou um trajeto – de lancha ou barco – via Baía de Camamu. Acredite, ultrapassado o desafio da chegada, você encontrará algumas das melhores praias do Brasil! (Melhores Destinos)

Fonte: Barra Grande24h.