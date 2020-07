Maraú confirma 28 novos casos de Covid-19 no município.

A Secretaria de Saúde de Maraú confirmou nesta sexta-feira, dia 10/07, mais 28 novos casos positivos da COVID-19 no município. Esse já é o maior número de casos registrados em um único dia desde o início dos casos em abril. São 14 novos casos de coronavírus em Ibiaçú, 13 casos na sede e 1 novo caso positivo no povoado de Algodões.

Todos os 13 casos positivos da sede são de membros da mesma família. Duas pacientes foram encaminhadas com urgência para o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. Uma delas é uma mulher deu entrada na unidade de saúde na sede com sintomas da gripe, febre e tontura há mais ou menos 10 dias. Ela tem o histórico de viagem para itabuna e apresenta comorbidade: obesidade.

A outra paciente é uma idosa, 79 anos, que testou positivo para COVID-19, e também precisou ser encaminhada ao Hospital Costa do Cacau, por apresentar sinais graves da doença.

A Vigilância Epidemiológica notificou mais 11 casos suspeitos: 01 em Barra Grande, 01 em Campinho, 08 na sede, 01 em Taipu de Dentro, além de mais um caso descartado em Barra Grande.(Barra Grande 24h)