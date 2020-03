Maraú completa 82 anos de emancipação política.

Hoje, o município de Maraú completa 82 anos de história, belezas e tradições. Maraú é rica culturalmente, economicamente, e famosa pelas suas belezas naturais, tendo sido destaque várias vezes, por seu crescimento no setor turístico e imobiliário, que, mesmo em tempos de crise, evolui mais do que muitas cidades brasileiras.

Conhecida mundialmente, a península de Maraú, chama a atenção pelo belo conjunto que reúne mar cristalino, areias finas, coqueirais e recifes, sem contar a excelente infraestrutura de hospedagem, bares, restaurante e comércio. Além dos elementos paradisíacos, a paisagem é composta ainda por rios e cachoeiras como a do povoado de Tremembé.

Maraú é terra de gente acolhedora e feliz, rica na fé com suas tradições como o Mandú, Caipora, Terno de Reis, e com seus padroeiros, como São Sebastião, padroeiro do município. Tem Santo Antônio, em Barra Grande, São Pedro em Taipu de Dentro, São Judas Tadeu no Campinho, tradições estas que são consideradas as principais festas religiosas de Maraú. E claro, tem o Saquafolia, a tradição carnavalesca no povoado praiano de Saquaíra.

Pensando no bem-estar e na saúde da população, foi publicado um Decreto que suspende o calendário de eventos do município por contra da pandemia do coronavírus. Mas para não passar em branco, a prefeitura preparou uma programação com alvorada às 05h da manhã e em seguida apresentação da filarmônica Lira da Conceição pelas ruas da cidade.

Conheça um pouco sobre a história de Maraú.

No ano de 1705, frades italianos se instalaram em uma aldeia indígena chamada “Mayrahú”, originando um povoado. Em 1717, criaram o distrito de Mayrahú que, após a construção da capela, foi elevado à freguesia, passando a se chamar “São Sebastião de Mayrahú”. No ano de 1761, foi elevada a Vila de Maraú. E só em 1938 tornou-se cidade.

Chamada pela mídia de “Polinésia Baiana”, devido à sua rara beleza e transparência de suas águas, Maraú possui belíssimas praias distribuídas entre seus vários povoados, como a de Campinhos, Por lá, os moradores mais antigos contam que Maraú já foi visitada até pelo escritor e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, autor de “O Pequeno Príncipe”, que teria permanecido no povoado o tempo suficiente para ali manter uma residência.(Barra Grande 24h)