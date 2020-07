Maraú: Chuva deixa BR-030 em condições precárias.

Um vídeo registrou o momento em que um caminhão quase afundou ao tentar passar por um trecho da rodovia BR-030, no município de Maraú. As imagens foram feitas nessa semana, e mostram quando o veículo alterna de direção para tentar passar no meio da lama, ficando bastante inclinado e perto de afundar. Em nota, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela manutenção da rodovia, disse que equipes de uma empresa contratada para fazer os serviços estão no local, “mas as dificuldades encontradas diante das fortes e intensas chuvas que caem naquela região, aliada ao trecho sem pavimentação asfáltica e ao alto fluxo de veículos, aparecem pontos de material saturado, muito molhado e que dificultam a transposição”.(Giro IPIAÚ)