Mancha de óleo aparece em praia de Ilhéus.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Ilhéus informa que uma mancha de óleo, com características diferentes do material que vazou e atingiu vasta parte do litoral brasileiro no ano passado, chegou até a costa do litoral ilheense hoje (7), na praia do norte, próximo ao condomínio Japará. Uma coleta foi feita e encaminhada para análise detalhada pela Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, para maiores informações sobre esse óleo.

As equipes da Marinha, de Bombeiros Militar, de meio ambiente e de serviços urbanos da Prefeitura, já retiraram o material, com limpeza in loco.

De acordo com o titular do Meio Ambiente, Mozart Aragão, “esse óleo não parece ser igual ao que vazou no ano passado. Já realizamos a limpeza e aguardamos o resultado da análise para saber de que material se trata”. (Ilhéus 24h)