Mais três cidades baianas suspendem transporte intermunicipal.

Mais três cidades baianas terão, a partir de amanhã (26), o transporte intermunicipal suspenso, como medida de de combate e prevenção ao coronavírus. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (25).

O decreto, no entanto, autoriza a retomada em duas cidades: Brumado e Cansanção, que estão há 14 dias ou mais sem novos casos confirmados da Covid-19.

Ao todo, 81 cidades baianas entre elas Itacaré, estão com restrição no transporte intermunicipal até o dia 03 do próximo mês. A medida inclui suspensão de circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo do tipo, público ou privado, rodoviário ou hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans. (Radio Metropole)