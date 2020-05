Mais três casos de pacientes curados de coronavírus em Itacaré.

Mais pacientes de Itacaré receberam alta médica na manhã desta sexta-feira (22) e estão curados do coronavírus. Os três pacientes são do distrito de Taboquinhas, cumpriram o isolamento social, fizeram novos testes e não apresentam mais o vírus do Covid 19. Dos 11 casos confirmados no município desde o início da pandemia, seis já foram curados e receberam alta médica e outros cinco casos estão em isolamento social, sendo monitorados pela equipe de Saúde da Prefeitura de Itacaré.

Um dos casos de alta desta sexta-feira foi a da professora Edleuza Reis, que contraiu a doença em um culto doméstico, mas que ficou em isolamento, cumpriu as normas de distanciamento e de proteção e está curada do coronavírus. O outro caso foi o do seu neto, Gustavo Reis, de 11 anos, que também ficou em isolamento e ficou curado. A saída foi anunciada com festa e muita alegria, além da gratidão da professora a Deus e ao apoio que recebeu das pessoas durante esse período do isolamento.

Ainda nessa sexta-feira recebeu alta médica em Taboquinhas a estudante de Educação Física Vitória Costa. Os outros casos permanecem em isolamento e deve receber alta nos próximos dias. Também já receberam alta em Itacaré a dona de casa Maria Amélia Dias de Oliveira, o aposentado Hélio Ramos de Oliveira e o pescador Carlos Alberto Almeida Silva. Nenhum caso de óbito por coronavírus foi registrado em Itacaré.

O prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, comemorou a vitória de mais três pacientes que derrotaram o coronavírus porque permaneceram em isolamento social. Ele reafirmou a importância de todos os moradores tomarem os devidos cuidados, evitarem aglomerações, usarem máscaras, álcool gel e, principalmente, ficarem em casa.

E para evitar o surgimento de novos casos, proteger a população e evitar a proliferação do Covid 19 o prefeito de Itacaré publicou novas medidas que determinam o toque de recolher das 21 horas até as 05 da manhã, prevê o fechamento das barreiras sanitárias e o acesso à cidade à noite e garante o funcionamento apenas dos serviços considerados essências, que são as atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.