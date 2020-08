Mais de 70 municípios recebem máscaras de TNT.

Com o intuito de fortalecer o combate ao Coronavírus, 563 mil máscaras de TNT foram entregues pelo governo estadual a 74 municípios baianos pertencentes a 14 Territórios de Identidade. Além disso, foram encaminhadas 61 bolhas de contenção para unidades de saúde de 19 municípios e 310 protetores faciais de acrílico para 15 municípios, de acordo com informações

das secretarias do Planejamento (SEPLAN), Desenvolvimento Econômico (SDE) e Desenvolvimento Rural (SDR), que coordenam a força-tarefa. O Governo do Estado executa a distribuição das máscaras diretamente para municípios e secretarias, para uso nas unidades de Saúde e para a população.

As máscaras foram adquiridas junto a 603 associações, cooperativas e empresas habilitadas para a produção de mais de 12 milhões de unidades, gerando renda em toda a Bahia. Já as bolhas de contenção foram desenvolvidas pelo Senai-Cimatec para ampliar a segurança dos profissionais de Saúde e reduzir os casos de intubação de pacientes. “O combate à pandemia do Coronavírus envolve diversas ações, entre elas a distribuição sistemática de máscaras e insumos para toda a Bahia. Portanto, estamos fortalecendo os municípios e ampliando a proteção da população contra esta pandemia”, destacou o secretário do Planejamento, Walter Pinheiro.

As bolhas de contenção e protetores faciais de acrílico foram direcionados para unidades de Saúde de Dias d’Ávila, Madre de Deus, Mata de São João, Santa Bárbara, São Gonçalo dos Campos, Conceição do Jacuípe, Jaguaquara, Ipiaú, Iguaí, Buerarema, Paulo Afonso, Santa Maria da Vitória, Ibotirama e Bom Jesus da Lapa. Os Núcleos Regionais de Saúde do Sul (Ilhéus) e do Oeste (Barreiras), a UPA de Itaberaba e o Hospital Menandro de Faria, em Salvador, também receberam bolhas de contenção.

Máscaras de TNT

Na Região Metropolitana de Salvador, 175 mil máscaras foram encaminhadas para Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, Madre de Deus, São Sebastião do Passé e Salvador. Já no Território de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano, 35 mil máscaras foram para Alagoinhas, Aporá, Catu, Inhambupe e Itapicuru.

Para o Território Portal do Sertão, 49 mil máscaras de TNT estão sendo entregues para Conceição da Feira, Santanópolis, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, Irará e Santo Estêvão. No Recôncavo, são 25 mil máscaras para Cruz das Almas, Maragogipe, Salinas da Margarida, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.

Já para o Território de Identidade Vale do jiquiriçá, 24 mil máscaras foram direcionadas para Amargosa, Itaquara, Lage, Maracás e Mutuípe. Para o Baixo Sul foram 20 mil máscaras para Gandu, Ibirapitanga, Ituberá, Nilo Peçanha e Valença.

No território Piemonte do Paraguaçu, 24 mil máscaras estão sendo entregues em Iaçu, Itaberaba, Piritiba, Rafael Jambeiro, Ruy Barbosa e Tapiramutá. Para o território Bacia do Rio Grande, 40 mil máscaras são para Barreiras, Buritirama, Luís Eduardo Magalhães e Santa Rita de Cássia.

Na Bacia do Rio Corrente, 10 mil máscaras fortalecem o combate ao coronavírus em Coribe, Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana e São Félix do Coribe. Para o território Bacia do Jacuípe, 23 mil máscaras foram destinadas para Capim Grosso, Ipirá, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, Várzea da Roça.

Para o Território de Identidade de Irecê, 27 mil máscaras foram enviadas para Ibititá, Irecê, João Dourado, Lapão e Xique-Xique. No Piemonte da Diamantina, 31 mil máscaras fortalecem o combate ao coronavírus em Jacobina, Ourolândia, Saúde, Serrolândia e Umburanas.

No Piemonte Norte do Itapicuru, as 33 mil máscaras são para Campo Formoso, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu e Senhor do Bonfim. Para o Sertão do São Francisco são 47 mil máscaras para Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Sobradinho e Uauá. (A Tarde Online)