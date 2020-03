Mais de 600 atletas participaram do Verão Costa a Costa em Itacaré.

O projeto Verão Costa se despede de Itacaré neste domingo (08), registrando, mais uma vez, uma grande presença de público e um recorde em número de atletas participantes. Durante dois dias, um total de mais de 600 desportistas amadores competiram nos torneios que integraram a programação do evento. São eles: Campeonato Brasileiro de Surf Junior (CBSurf Junior Tour 2020), Campeonato Baiano de Futevôlei, Beach Soccer e Canoagem e Circuito Baiano de Stand Up Paddle. Além das competições a ação trouxe para o município muita diversão com shows musicais, feira de economia solidária e equipamentos para prática de esportes radicais e de aventura.

“O sucesso de público e a grande adesão dos atletas a este projeto idealizado para fomentar o esporte no litoral baiano nos mostra o quão assertivos fomos ao trazê-lo aos municípios da região costeira da Bahia”, avalia Davidson Magalhães, secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O gestor ressalta, ainda, que em breve outras regiões do Estado serão contempladas com iniciativas inspiradas no Verão Costa a Costa. “Nossa proposta é levar esporte, lazer e entretenimento para todos os baianos”, afirmou Magalhães.

Itacaré é o quarto dos oito destinos contemplados pelo Verão Costa a Costa, iniciativa do governo do Estado, através da Setre e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que objetiva interiorizar as políticas públicas de esporte, lazer e entretenimento. Daqui o projeto segue para Barra Grande, em Maraú (21 e 22 de março); Valença (4 e 5 de abril); Lauro de Freitas (18 e 19 de abril) e Salvador (25 e 26 de abril). Também participaram do projeto as cidades de Alcobaça, Porto Seguro e Ilhéus.

Verão Costa a Costa

O Verão Costa a Costa é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) com apoio da Bahiatursa e patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federações do Esporte Amador da Bahia (Unisport), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (Febera) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE) e as prefeituras dos municípios participantes (Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Valença, Salvador e Lauro de Freitas). O projeto conta ainda com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, e Federação Baiana de Surf (FBSurf).