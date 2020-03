Mais de 152 mil pessoas já se curaram do Coronavírus no mundo.

Diante de tantas notícias ruins a respeito da pandemia do novo coronavírus, uma boa notícia: de acordo com a universidade americana Johns Hopkins até às 7h30 desta segunda-feira (30), mais de 152 mil pessoas já se recuperaram do Coronavírus em todo o mundo.A China é o país que apresenta os melhores números, com mais 75 mil pessoas recuperadas.

Os dados foram coletados pelos Centros de Ciência e Engenharia de Sistemas da Johns Hopkins Whiting School of Engineering.

Além da China, Espanha, Itália e Irã já ultrapassaram a casa dos 10 mil curados, com 14 mil, 13 mil e 12 mil, respectivamente. Até o momento, o Brasil tem registradas seis pessoas que foram infectadas e depois se recuperaram do novo coronavírus.

Os Estados Unidos agora têm o maior número de casos no mundo, com 124.763 casos e pelo menos 2.191 mortes. A China, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em dezembro, tem 82.120 casos e 3.304 mortes. A Itália, epicentro da pandemia na Europa, tem mais casos do que a China, um total de 92.472, e 10.023 mortes. A Espanha tem 78.797 casos e 6.528 mortes.

Com Estadão Conteúdo

Fonte: Jovem Pan