Mais 10 pessoas testam positivo para covid19 em Ubaitaba, total chega a 154 casos.

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica informa que neste domingoo (28/06) 04 pacientes se encontram recuperados da COVID -19 e novos 10 casos testaram positivo. Ubaitaba registra atualmente 154 casos positivos de Coronavírus (sendo 53 recuperados, 03 óbitos e 98 ativos, sendo 03 deles internados), já são 246 descartados e 52 aguardam resultados. As medidas necessárias para contenção do vírus já foram tomadas, é de suma importância segui-las para evitar novas contaminações. Lembre-se a responsabilidade social é de todos, por isso, faça sua parte, siga as recomendações preventivas das autoridades de saúde. Evite aglomerações na rua e em casa. Sua vida é prioridade! Em caso de suspeita ligue: 98141-9863. Em caso de denúncias de aglomerações ligue: 3230-2587.(Aleilton Oliveira Ubaitaba.com/ ComunikaTV)