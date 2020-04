Mães chefes de família começam a receber auxílio emergencial nesta sexta-feira (17).

Serão contemplados nesta sexta-feira (17), com a primeira parcela do auxilio emergencial de R$600 inscritos no Cadastro Único e mães chefes de família que fazem aniversário em setembro, outubro, novembro e dezembro, além de 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família que têm o último dígito do NIS igual a 2.

Para quem não tem conta, o pagamento será feito por meio de outro aplicativo, o app Caixa Tem. O beneficiado deverá consultar no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo para celular Caixa Auxílio Emergencial informando o seu CPF.

Para quem não têm conta na Caixa e no Banco do Brasil receberão um código que deverá ser utilizado para acesso à conta Poupança Digital aberta pelo banco para a realização do pagamento.

Para ter acesso e movimentação da poupança será por meio de outro aplicativo, o app Caixa Tem, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. Além de movimentar a poupança digital, será possível consultar FGTS, PIS, Bolsa Família, entre outros serviços.

Os que receberem o crédito por meio dessa conta poderão, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.(Varela Notícias)