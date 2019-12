O ex-presidente Lula (PT) poderá passar o final de ano no litoral do Sul da Bahia, alguns amigos do petista estão avaliando qual destino seria a melhor opção. A informação foi divulgada pelo renomado site Políticos do Sul da Bahia. O blog apurou que cidades como Ilhéus e Itacaré estão entre as opções, como também a península de Maraú. Vale lembrar que o petista José Dirceu vai passar as festas de fim de ano em Ilhéus, ele já se encontra na cidade.