Live solidária de Luciano Cruz e convidados arrecada 400kg de alimentos.

A live solidária do Misseravinho Luciano Cruz e Convidados realizada em Itacaré no último dia 10, e transmitida no canal do YouTube ITACARÉ TV conseguiu arrecadar aproximadamente 400kg de alimentos.

Em parceria com os músicos Padre Ednaldo e Andrezão, a live foi uma iniciativa da produtora de vídeo de Itacaré IN9Pro e tem como objetivo nessa primeira fase, incentivar e recolher 01 tonelada de alimentos e outros donativos para ajudar as comunidades vulneráveis do município durante a pandemia.



Nessa primeira etapa, os contemplados foram as famílias carentes do distrito de Taboquinhas, mas a ideia da IN9Pro é fazer esse projeto crescer ainda mais, para alcançar outras pessoas do município. E para que esse trabalho social continue, a produtora faz um apelo por doações. Quem quiser colaborar, pode entrar em contato pelo número 73 9 9843-9714. (Ubaitaba.com)