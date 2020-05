Live Show vai marcar abertura do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery.

O Projeto “Live Tamo Junto pela Cultura” continua e nesta sexta-feira, dia 29, terá um ingrediente especial: o evento vai marcar a abertura oficial do Primeiro Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery, que acontecerá até o dia 14 de junho, com muitas novidades nas áreas de lanches, petiscos, pratos principais e sobremesas. A realização é da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo.

E a live de abertura do Festival Gastronômico vai contar com a apresentação da cantora Ronara Criola. A live terá transmissão ao vivo a partir das 18 horas pelo Canal YouTube, @itacaretv e Facebook @seturitacare e também pela rádio web Tropical Bahia. O projeto faz parte de uma das muitas ações do movimento “Tamo Junto pela Cultura e Por Itacaré”, que tem como objetivo construir juntos com os segmentos e entidades ligadas ao setor ações e atividades para apoio à cultura durante a pandemia.

Já o Festival Gastronômico Sabores de Itacaré Delivery é uma iniciativa da Prefeitura de Itacaré, também por meio da Secretaria Municipal de Turismo, que tem como proposta inovar e fortalecer os empreendedores do ramo da gastronomia para diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia da COVID-19. Para o prefeito de Itacaré António de Anízio, o Festival é uma oportunidade não somente de comercialização das empresas, como também aproximar os estabelecimentos a população, fomentando o comércio e gerando receitas até que as atividades comerciais voltem à normalidade.

No novo formato, o tema será “Gastronomia Afetiva”. A ideia é dar liberdade de criação para o estabelecimento, centrado em pratos inspirados em celebrações ao redor da mesa, como reuniões de família e amigos, momentos marcantes de infância e memórias de viagens. Como é tradicional, o Sabores de Itacaré prioriza a utilização de produtos da terra, para valorizar a agricultura familiar local.

O Festival tem o apoio do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré, SENAC, SEBRAE e propõe uma experiência diferente e saborosa para a população, em tempos de recomendação para que permaneçam em casa o máximo do tempo possível.

O secretário de Turismo de Itacaré, Júlio Oliveira, reforça que o momento é de inovação e a tecnologia passar a ser um alinhado nesse cenário de pandemia. “Nesse contexto, o delivery surge como uma alternativa segura e possível para a atuação direta desses estabelecimentos ajudando a manter alguns dos seus serviços”.

Saiba mais:

Contato: [email protected], telefone 073 9.9836-1238 ou 075 9.9997-6752