Linhas intermunicipais não terão horários-extras nas rodoviárias neste final de ano.

Por conta da pandemia do coronavírus, as viagens de final de ano precisam ser diferentes em nome de um bem maior: a saúde. Os tradicionais horários-extra em rodoviárias, por exemplo, não estão previstos. Diferente do que acontece nos Ferry Boats. No sistema de travessias por lanchas entre Salvador e Vera Cruz, as empresas operadoras vão ofertar todos os horários regulares, além do reforço de viagens extras sempre que houver demanda no terminal, em sistema “Bate e Volta”.

Os tradicionais horários extras no sistema rodoviário intermunicipal de transporte neste ano não serão ofertados previamente. Isso porque a demanda nos terminais em todo o estado caiu consideravelmente, com reduções de busca por passagens em cerca de 60%. A Agerba alerta a população que precisará viajar durante as comemorações de final de ano para que realizem a compra de passagem com antecedência, já garantindo o bilhete de retorno.

Além disto, é recomendável viajar em datas que antecedam os feriadões, evitando os grandes movimentos das vésperas de Natal e Réveillon. Os dias com previsão de mais embarques é a quarta-feira (23), a quarta-feira (30) e no retorno para a capital, no domingo, dia 02 de janeiro. Em outras cidades a expectativa é a mesma, não havendo operação especial em nenhum terminal do estado.

