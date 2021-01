Líder caminhoneiro confirma paralisação dia 1º de fevereiro.

Os caminhoneiros confirmaram a paralisação nacional marcada para o dia 1º de fevereiro, mesmo com alguns pedidos de desculpas recentes do presidente Jair Bolsonaro. Durante uma live, realizada na quinta-feira passada, Bolsonaro prometeu dar prioridade na fila de vacina da Covid-19 aos caminhoneiros e também rever o valor do frete e da multa de sobrepeso, entre outros agrados. Mas o afago não foi o suficiente, o que os caminhoneiros querem é a redução no valor do combustível. A principal reivindicação é que a política de preços da Petrobras seja revista (a oscilação do preço de acordo com a variação do dólar e do petróleo). Sobre este pedido em específico, o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias, afirma: “Não recebemos resposta do governo. A paralisação está de pé”. As informações são do O Globo.

