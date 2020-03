Libernet é mais uma empresa que apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré.

A Libernet é mais uma grande que empresa apoia e patrocina e apoia a 2ª Edição do Prêmio Destaques Itacaré. Que acontecerá no próximo dia 21 de março em uma grande noite de gala na quadra poliesportiva do Colégio Manoel Castro na Pituba.

Presente nas cidades vizinhas; Ilhéus, Uruçuca, Itabuna, Coaraci, Ibicaraí, Floresta Azul, Almadina, Santa Cruz da Vitória, Jussari, Inema e em Itacaré, com serviço de INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA a Libernet traz para vocês clientes, também a opção de pacote FIBRA + TV, com mais 80 canais em HD!

A LIBERNET entrega INTERNET e TV na Fibra Óptica, 100 % Fibra, desde do recebimento do Link até o cliente final, ou seja dentro da sua casa ou do seu estabelecimento totalmente na FIBRA.

A internet 100% Fibra dá uma total segurança e Instabilidade na conexão, uma vez que não necessita de Energia Elétrica na rede de rua para chegar até o cliente, se o cliente tiver como manter os seus equipamentos ligados (ONU, ROTEADOR), mesmo sem energia na sua rua ou na cidade sua internet continuará funcionando, este é um dos grandes diferencial, além da ULTRA VELOCIDADE que é fornecida na Fibra. Visite-nos e confira nossos pacotes, venha ser feliz na Libernet.

Endereço:

Avenida Castro Alves (Orla) – Centro – ao lado da Casa Lotérica (Posto São Miguel)

Contato:

Telefone: 0800-500-8888

WhatsApp: (73) 99993-0825