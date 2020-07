LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

Serão dois leilões, com o leiloeiro oficial Rudival Almeida Gomes Júnior, o 1° leilão ocorrerá do dia 12 a 14/08, e o 2° leilão ocorrerá do dia 14 a 28/08.

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR

RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR, Leiloeiro Oficial, JUCEB sob n. 07/0657734, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que a partir do dia 12 de agosto de 2020 haverá o início da captação de lances a partir das 10:00 horas até o dia 14 de agosto de 2020, com encerramento às 10:00 horas, onde serão aceitos lances com preço mínimo de R$ 1.360.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta mil reais), em segunda oportunidade, a partir do encerramento da 1ª hasta pública, até o dia 28 de agosto de 2020, com encerramento às 10:00 horas, para alienação pelo maior lanço, onde serão aceitos lances com preço mínimo de R$ 1.167.941,33 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), será(ão) levado(s) à leilão/praça, na modalidade de LEILÃO ELETRÔNICO, através da internet, por meio do site www.rjleiloes.com.br, a ser realizado pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. Rudival Almeida Gomes Júnior, devidamente inscrito na JUCEB sob n. 07/0657734, o(s) bem(ns) descrito(s) abaixo:

OBS: Em havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de outros eventuais licitantes.

CREDOR(A): MGCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 97.549.159/0001-00, com sede na Rua Carlos Essenfelder, nº 761, Boqueirão, Curitiba/PR.

DEVEDOR(A): MARCO AURELIO SOARES, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 3.904.117-0, CPF nº 686.239.419-34 e RENATA MOREIRA LIMA ALVES, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 01334161474, CPF nº 048.137.846-40, residentes e domiciliados na Rua 26 de Janeiro, s/nº, Zona do Cangassuri, Itacaré/BA.

GARANTIDORA ALIENANTE FIDUCIÁRIA: SOHO PARTNER CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA – ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.873.880/0001-18, com sede na Rua 26 de Janeiro, s/n, Itacaré/BA.

BEM(NS): Casa nº 2, do Condomínio “Vila São Miguel”, sob regime de condomínio especial, de uso exclusivo residencial, sujeito ao regime da Lei nº 4.591/63, situado a Rua 26 de Janeiro, s/n, zona do Cangassuri, no Município e Comarca de Itacaré-BA. De frente para a circulação de pedestre, lado direito com casa 1, lado esquerdo com casa 3 e fundo com muro divisa com áreas reais privativa principal de 70,4050m² privativa acessória com 29,6860m², privativa total com 100,1010m² de uso comum com 43,6248m² e área real total de 143,7258m², com projeto de construção futura de 70,18m² em dois pavimentos e ainda vaga de estacionamento. Área de terreno de uso exclusivo com 100,1010m² de uso comum com 43,6248m², área de terreno total com 143,7258m² correspondente ao coeficiente de proporcionalidade de 0,0370785. Imóvel este objeto da matrícula sob nº 4.369, do Cartório de Registro Carmem M. C. Barros, Registro de Imóveis e Hipotecas de Itacaré-BA.

LANCE MÍNIMO NO PRIMEIRO LEILÃO: R$ 1.360.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta mil reais), mais 5% da comissão do leiloeiro.

LANCE MÍNIMO NO SEGUNDO LEILÃO: R$ 1.167.941,33 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), mais 5% da comissão do leiloeiro.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua 26 de Janeiro, s/nº, Zona do Cangassuri, Itacaré/BA.

Quem pretender arrematar dito bem, deverá ofertar lanços pela Internet através do site www.rjleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com o sinal de 20% (vinte por cento) do respectivo valor, completando o lanço em 24 horas, sob pena de perder o sinal ofertado em favor da execução.

Poderá, o devedor fiduciante, exercer a preferência até a realização do segundo leilão, caso não haja licitantes no primeiro leilão, devendo realizar o pagamento da comissão do Leiloeiro.

A praça estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rudival Almeida Gomes Júnior, JUCEB 07/0657734. Fica consignado que, havendo arrematação, será pago pelo adquirente ao leiloeiro nomeado 5% (cinco por cento) do lanço vencedor. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem.

Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, a Credora Fiduciária dará quitação da dívida, mediante termo próprio, bem como entregará ao Fiduciante a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos.

Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do Credor Fiduciário.

Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone (71) 98146-8452. O presente edital estará disponível na íntegra através do sítio: www.rjleiloes.com.br. Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas através do link “Contato” ou diretamente pelo e-mail [email protected].

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme preceitua o § 2º do artigo 887 do Novo Código de Processo Civil. E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da Lei.

Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital como notificação. Publicado e afixado no sítio eletrônico: www.rjleiloes.com.br.

Itacaré/BA, 07 de julho de 2020.

RUDIVAL ALMEIDA GOMES JÚNIOR

Leiloeiro Oficial

